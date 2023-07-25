Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Toplu Konut İdaresi tarafından inşa edilen deprem konutları hızla yükseliyor.

depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu'nda hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde kırsal mahallelere ilk etapta yapılacak 127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı 310 afet evinin teslimatları başlamıştı.

Binaların da tüm hızıyla inşaatına devam edilen ilçede, 6 aya kadar konut teslimlerine başlanması hedefleniyor.

