Sanayi tarım, kültür sanat gibi alanlarda faaliyetleri her geçen gün artarken, bugün bereketli topraklarda yetişen onlarca çeşit ürün ile tarımda önemli bir üretici haline geldi.

Tarım alanında büyük bir ivme yakalayan ve bunu yaşanan depremler sonrası yine Türkoğlu Belediyesinin destekleriyle sürdüren ilçe halkı dışarıya göç etmektense kendi topraklarında üretime katkı sunmaya devam ediyor.

Her fırsatta çiftçiye destek veren ve üreticiyi kalkındırmayı hedefleyen Türkoğlu Belediyesi bugün ilçeye bağlı Çobantepe Mahallesinde, hasat edilen domatesin kurutulup ihracata hazır hale sunulması programı düzenledi.

Programa TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Üreticiler Katıldı.

Burada bir konuşma yapan Türkoğlu belediye başkanı Osman Okumuş şu ifadelere yer verdi: