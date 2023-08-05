Üniversite Mevkiinde Hizmet Vermeye Başlayan Zeyrek Usta İşi Lezzetler, düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirildi.

İşletmeci Emrah Sünbül, deprem sonrası şehirde yatırımını sürdürerek Yeniden Ayağa Kaldırmak Adına Canla Başla Çalışmaya Devam Ediyor.

Yoğun katılımın sağlandığı açılıştı kurdeleler kesilerek iş yeri dualarla açıldı.

Konuyla ilgili konuşan Esnaf Ve Sanatkalar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, “esnaflarımızın yaralarını sarmak adını hep beraber destek olmak gerekiyor” dedi.

Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli’de üniversite civarına yapılan önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

İşletmeci Emrah Sünbül’de gelen misafirlere teşekkür etti.