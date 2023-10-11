Asrın Felaketinin Ardından 20 Şubat Tarihinde Belediye Otobüsleriyle Toplu Taşıma Hizmetine Başlayan Büyükşehir Belediyesi, 15 Mart’tan İtibaren De Hizmete Aldığı Özel Halk Otobüsleriyle Binlerce Vatandaşa Ulaşımlarını Kolaylaştırıyor.

Bu Kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Kentte Hayata Geçirdiği Kahramanmaraş Modeliyle Vatandaşların Hayatını Kolaylaştırıyor.

Bilet Maliyetlerinin %75’i Büyükşehir Belediyesi Tarafından Karşılanırken Türkiye Genelinde Bulunan 30 Büyükşehir Arasında En Ucuz Toplu Taşıma İmkanını Sağlayan İller Arasında Kahramanmaraş Birinci Sırada Yer Alıyor.

Özel Halk Otobüsüne Aylık Mazot Fiyat Farkı Bakım Gider Desteği Brüt Asgari Ücret Desteği

Araç Başı Aylık 60 Bin Tl Destek Ödemesi Sağlanırken Yıllık Bazda İse 300 Milyon TL’lik Nakit Desteği De Veriliyor.