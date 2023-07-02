Suriye'nin İdlip şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Amir Bermede ve ailesi, akrabalarını görmek ve bayramlaşmak için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine geldi.

Amir Bermede, akrabalarıyla birlikte piknik yapmak için gittikleri Aldaş Mahallesi'nde serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

Olay yerine çağrılan İtfaiye ve jandarma ekiplerinin yoğun çabaları neticesinde bataklık bölgede cesedi bulunan Bermede Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa, Samsun, Antalya, batmanda, Denizli ve Gaziantep’ten de acı haberler geldi serinlemek için suya giren 9 kişi boğularak hayatını kaybetti.