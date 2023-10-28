2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak belirlenen kredi ile, çiftlere evliliklerine daha rahat bir başlangıç ​​yapma fırsatı sunulması hedefleniyor.

Evlilik kredisi başvuruları yakında e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Böylelikle başvuruların daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulan faizsiz evlilik kredisiyle ilgili yaş sınırı konusu henüz netlik kazanmamıştır. Verilmesi planlanan destek sayesinde çiftlerin evliliğe ilk adımlarına daha rahat başlangıç yapmaları planlanıyor.