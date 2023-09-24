Horasan-Erzurum kara yolunda Salih Karademir idaresindeki bir firmaya ait yolcu otobüsü, Haydarlı Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

Araçta sıkışan Turan Çağrıboğa kaza yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.