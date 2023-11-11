Son dönemde faturaların kabarması; ısınma için klima, elektrik sobası gibi enerji maliyetlerini yükselten cihazlar kullanan vatandaşları kara kara düşündürürken, Kahramanmaraş’ta bir girişimciden hem evi ısıtacak hem de tasarruf sağlayacak bir çözüm geldi.

Piyasadaki pelet sobalara kendi tasarımını da ekleyerek geliştirdiği soba, yüksek ısı performansı, düşük yakıt maliyeti ve çevre dostu oluşuyla enerji tasarrufuna da çözüm sunuyor.

Küçük sanayi sitesindeki, Eşref Şekerli Danışmanlık Hayvancılık Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti’ de üretilirken Pars Pelet sobası adını verdikleri sobayla kömür sobasının zahmetinden ve diğer sobaların da maliyetinden kurtarmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan pazarlama sorumlusu Burak Özdil ürettikleri soba hakkında bilgiler vererek hem cep hem de çevre dostu olduğuna dikkat çekti.