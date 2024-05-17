Belediye Kültür ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen konseri Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kent Protokolü, kurum- kuruluş ve STK yöneticileri, iş insanları ile çok sayıda müziksever takip etti.

Sunuculuğunu Sinan Koca ve Berrin Bilginer’ in yaptığı konserde, Musiki Cemiyeti Başkanı Seher Ataün’ ün teşekkür konuşmasının ardından ilk olarak Şef Muammer Usta yönetiminde, saz sanatçılarının söyledikleri birbirinden güzel solo ve koro şarkılarla gönülleri fethettiler.

Ardından Şef Zekai Bilgen yönetiminde sahneye gelen Zekai Bilgen Musiki ve Kültür Derneği’nin solistler seslendirdikleri harika şarkılarla büyük alkış aldılar.

Muhteşem konser çiçek sunumlarının ardından sona erdi