Belediye Kültür ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen konseri Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kent Protokolü,  kurum- kuruluş ve STK yöneticileri, iş insanları ile çok  sayıda müziksever takip etti. 
Sunuculuğunu Sinan Koca ve Berrin Bilginer’ in  yaptığı konserde, Musiki Cemiyeti Başkanı Seher Ataün’ ün teşekkür konuşmasının ardından ilk olarak Şef Muammer Usta yönetiminde, saz sanatçılarının  söyledikleri birbirinden güzel solo ve koro şarkılarla gönülleri fethettiler.
Ardından Şef Zekai Bilgen yönetiminde  sahneye gelen  Zekai Bilgen Musiki ve Kültür Derneği’nin  solistler seslendirdikleri harika şarkılarla büyük alkış aldılar.
Muhteşem konser çiçek sunumlarının ardından sona erdi