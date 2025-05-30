Twitter (X)platformunda son dakika erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar bir süredir haber akışını görüntüleyemiyor. Bilgi akışının durduğu Twitter neden açılmıyor? X erişim sorunu devam ediyor mu? 30 Mayıs 2025 Twitter hata raporu ve kesintiler...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

Twitter'da yaşanan erişim sorunu devam ediyor. X tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Görüntülenen hata raporuna göre Türkiye'de yaklaşık olarak saat 23.00 itibariyle Twitter'daki erişim sorunu kullanıcılar tarafından rapor edilmeye başladı.