Muhtar köy veya mahallelerde yürütme sorumluluğunu üstlenmiş memurlardır. Muhtar seçim yoluyla kazandığı ve sorumlu olduğu muhitte görevini düzenli şekilde yapar.

Halkın seçmiş olduğu muhtar mahalleli ya da köy ahalisini dinler, ihtiyaçlarına göre ortak çaba ile icraatlar gerçekleştirir.

Muhtarlık görevi devlet işleyişinin en küçük birimlerinden biri olmasına rağmen bürokrasinin halk ile devlet arasındaki en önemli halkalarından biridir.

Aksu Haber olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara mahalle muhtarınızı tanıyor musunuz görevlerini biliyor musunuz diye sorduk.