Programa, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, kurum amirleri ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Afşin Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan yaz spor okuluna katılan öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

Ergün Ertekin Çim Güreş Sahasında gerçekleştirilen törende konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, şu ifadelere yer verdi:

“Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde öğrencilerin fiziksel aktiviteden uzaklaştığını hatırlatarak, sporun, çocukların beden ve ruh gelişimi açısından önemli bir etken olduğunu söyledi.

Güven, “İkincisi düzenlenen yaz spor okulları, okulların kapanmasıyla faaliyet geçti fakat bizler spor malzemesi teslimi yapmak için bir araya geldik. Yaz spor okullarına bin 900 öğrencimiz 15 branşta yaz spor okullarına katılım gösterdi. Faaliyetlerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye olarak öğrenci ve gençlerin sportif anlamda gelişmesi için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Güven, “Yaz spor okullarının sporcu yetiştirme açısından önemli. Faaliyet programı dahilinde futbol, basketbol, voleybol, badminton, taekwondo, güreş, okçuluk, satranç, halk oyunları, wushu, kuran-ı kerim, bağlama, sanat etkinlikleri branşlarında kurslarımız açıldı. İnşallah bu branşlardan yetenekli olan öğrencilerimizi de tespit ederek geleceğin başarılı sporcularını seçeceğiz. Burada inşallah Türkiye, Avrupa, dünya, ve olimpiyat şampiyonları ortaya çıkacak. Etkinliğe katılan çok değerli çocuklarımızı, gençlerimizi tebrik ediyorum. Antrenör arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Güven, konuşmasının ardından güreşte dereceye giren öğrencileri tanıtarak, başarılarını pasta keserek kutladı.

Etkinlik, yaz okullarında eğitim alan kursiyerlerin yeteneklerini sergilemesinin ardından, öğrencilere spor malzemelerinin dağıtılmasının ardından sona erdi.