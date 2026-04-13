Bakanlıktan Kritik Hamle

Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan şikayetler üzerine yemek siparişi platformlarına yönelik önemli bir düzenlemeyi devreye aldı.

Yeni adımla birlikte hem restoranların hem de kullanıcıların karşılaştığı belirsiz ücretlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Zorunlu Ek Ücretlere Son

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, platformların restoranlara yansıttığı zorunlu ek maliyetlerin kaldırılması oldu.

Bundan böyle işletmelere dayatılan gizli veya zorunlu ödemeler uygulanamayacak. Böylece esnaf üzerindeki mali baskının hafifletilmesi amaçlanıyor.

Tüm Ücretler Artık Açıkça Görülecek

Yeni sistemle birlikte yemek sipariş platformlarının aldığı tüm hizmet bedelleri şeffaf hale getirildi.

Restoranlar, kendilerinden kesilen ücretleri detaylı şekilde panel üzerinden görebilecek. Bu sayede işletmeler, maliyetlerini daha net analiz edebilecek ve daha sağlıklı kararlar alabilecek.

Kampanyalara Katılım Artık Zorunlu Değil

Daha önce sıkça eleştirilen bir diğer konu olan kampanya baskısı da sona erdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte:

Kampanya ve indirimlere katılım tamamen gönüllü olacak

Katılmayan işletmelere herhangi bir yaptırım uygulanamayacak

Bu adımın özellikle küçük esnaf için önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor.

Tüketici de Bilgilendirilecek

Sipariş aşamasında tüketicilere de daha açık bilgi verilecek.

Kullanıcılar artık ödedikleri ücretin hangi kalemlerden oluştuğunu daha net şekilde görebilecek. Böylece sipariş sürecinde yaşanan kafa karışıklığının önüne geçilecek.

Daha Adil Bir Pazar Hedefleniyor

Yapılan düzenlemeyle birlikte sektördeki güç dengesinin daha adil bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Hem restoranlar hem de platformlar için daha dengeli ve öngörülebilir bir mali yapı oluşturulurken, tüketiciler için de güven ortamı güçlendirilecek.

Yeni Adımlar Yolda

Yetkililer, bu düzenlemenin sadece bir başlangıç olduğunu vurguluyor.

Elektronik ticaret alanında ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlara göre ek adımların da atılacağı belirtiliyor.