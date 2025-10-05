1 Ekim' de yeni yasama yılının başlamasıyla beraber Meclis de yoğun gündemine kaldığı yerden yeni gelişmelerle devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu teklifi ele alınacak. Teklife göre sürücülere uygulanan cezalara yeni düzenlemeler geliyor. Bu düzenlemelerle birlikte daha güvenli ve konforlu bir ulaşım seyrinin sağlanması hedefleniyor. İşte teklif kapsamındaki yeni uygulamalar...

🚗Plaka ve Araç Donanımıyla İlgili Cezalar

Teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla olan motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak.

🚨Geçiş Üstünlüğü ve İhlalleri

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

🚦Hız Sınırı İhlalleri ve Kırmızı Işık

Yerleşim yeri içinde hız sınırı aşımı:

Kırmızı ışıkta geçip kazaya sebep olanların ise ehliyetine 60 gün el konulacak. El konulan ehliyetler sürücülere, psikoteknik değerlendirme sonrası iade edilebilecek.

📢Gürültü, Telefon, Yarış ve Saldırgan Sürüş

Araçtan rahatsız edici düzeyde gürültü çıkaranlara:

🔹 16 bin TL para cezası

Seyir halindeyken cep telefonu kullananlara:

🔹 5 bin TL para cezası

Motorlu araçla yarış yapanlara:

🔹 46 bin TL ceza

🔹 Ehliyete 2 yıl el koyma

Trafikte saldırganlık / taciz amaçlı takip edenlere:

🔹 180 bin TL ceza

🔹 Ehliyete 60 gün el koyma

🔹 Araç 30 gün trafikten men

⚖️Kaza Sonrası Kaçan Sürücüler

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.