Türkiye Sigorta TBL’de Kritik Karşılaşma
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 2025-2026 sezonu 8. haftasında Kipaş İstiklal Spor ile Darüşşafaka Lassa parkede kozlarını paylaşacak.
Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, iki takımın ligdeki sıralaması açısından büyük önem taşıyor.
Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda Büyük Heyecan
Kipaş İstiklal Spor, taraftarı önünde sahaya çıkarken galibiyet hedefliyor.
Darüşşafaka Lassa ise zorlu deplasmandan puan çıkararak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Kipaş İstiklal Spor - Darüşşafaka Lassa Maçı Canlı İzle...
Maç Detayları
Karşılaşma: Kipaş İstiklal Spor - Darüşşafaka Lassa
Tarih: 5 Ekim 2025, Pazar
Lig: Türkiye Sigorta Basketbol Ligi (TBL)
Yer: Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu