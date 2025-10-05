Samsunspor - Fenerbahçe maçı detayları
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe mücadelesi bu akşam saat 20.00’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Kritik maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. VAR hakemi ise Sarper Barış Saka oldu.
Muhtemel 11’ler
Samsunspor: Okan, Zeki, van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Edson Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.
Takımlardaki son durum
-
Samsunspor çıkışta: Kırmızı-beyazlılar, Avrupa Konferans Ligi’nde Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek moral depoladı. Süper Lig’de son 4 maçta yenilmeyen Samsunspor, sahasında kazanarak zirve yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor.
-
Fenerbahçe’de eksikler: Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran ve İrfan Can Eğribayat sakat, Mert Hakan Yandaş ise hazır değil. Savunmanın kritik ismi Milan Skriniar kart sınırında bulunuyor.
-
Samsunspor’da eksikler: Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Sousa, Ceesay ve Bedirhan Çetin sakat, Ndiaye ise cezalı.
İstatistikler ve dikkat çeken notlar
-
Fenerbahçe, ligde 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.
-
Samsunspor, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puanda bulunuyor.
-
İki takım arasındaki son 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, rakibini ligde en son 21 Ağustos 2023’te 2-0 yenmişti.