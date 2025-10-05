Samsunspor - Fenerbahçe maçı detayları

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe mücadelesi bu akşam saat 20.00’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Kritik maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. VAR hakemi ise Sarper Barış Saka oldu.

Muhtemel 11’ler

Samsunspor: Okan, Zeki, van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Edson Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Takımlardaki son durum

Samsunspor çıkışta: Kırmızı-beyazlılar, Avrupa Konferans Ligi’nde Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek moral depoladı. Süper Lig’de son 4 maçta yenilmeyen Samsunspor, sahasında kazanarak zirve yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe’de eksikler: Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran ve İrfan Can Eğribayat sakat, Mert Hakan Yandaş ise hazır değil. Savunmanın kritik ismi Milan Skriniar kart sınırında bulunuyor.

Samsunspor’da eksikler: Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Sousa, Ceesay ve Bedirhan Çetin sakat, Ndiaye ise cezalı.

İstatistikler ve dikkat çeken notlar