Ege İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre, Türkiye’nin sofralık zeytin ihracatı 2023-2024 sezonunda büyük bir sıçrama gösterdi. Geçen sezona kıyasla yüzde 22 artan ihracat, 209 milyon dolardan 255 milyon 310 bin dolara yükseldi.

Miktar bazında ise Türkiye, 100 bin 884 tonluk satışla 2021-2022 sezonundaki 109 bin tonluk rekorun ardından tarihindeki en yüksek ikinci ihracat seviyesine ulaştı.

Bu sezon, Türkiye için bir başka dönüm noktası da sofralık zeytin üretiminde ilk kez dünya birinciliğine ulaşması oldu. Türk zeytini, 117 farklı ülkeye ihraç edilerek küresel pazarda önemli bir yer edindi.

Siyah zeytin ihracatında en fazla talep Almanya, Irak ve Romanya’dan gelirken, yeşil zeytinde ise Irak, Almanya ve ABD öne çıkan pazarlar oldu.

Türkiye, sofralık zeytin ihracatında hem gelir hem de hacim bakımından istikrarlı büyümesini sürdürürken, global pazarlarda güçlü bir marka haline gelme yolunda önemli adımlar atıyor.