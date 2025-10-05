Milli İstihbarat Teşkilatı, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütüne operasyon düzenledi.

MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlara zararlı yazılımlar yükledikleri belirlendi.

Bu zararlı yazılımlar sayesinde cihazlar üzerinde tam kontrol sağlanarak, vatandaşların bilgisi dışında üçüncü şahıslara "Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borcunuz var" ve "PTT Kargo teslim alınmamış kargonuz var" içerikli sahte SMS’ler gönderildiği, bu mesajlardaki bağlantılar üzerinden vatandaşların sahte internet sitelerine yönlendirilerek kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği tespit edildi. 6 ay boyunca takip edilen şüphelilerin faaliyetleri adım adım deşifre edildi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, kripto para cüzdanı, nakit para ve döviz ele geçirildi.

Gerçekleştirilen şafak operasyonlarında toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı.