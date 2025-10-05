Kahramanmaraş'ta yeni haftayla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Meteoroloji tahminlerine göre şehirde hafta boyunca ağırlıklı olarak güneşli hava etkili olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri ise hafif yağış geçişleri bekleniyor.

Bugün (Pazar) kent genelinde hava açık ve güneşli, en yüksek sıcaklık 30°C, gece ise 14°C'ye kadar düşecek. Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi ise sıcaklık 27 dereceye kadar düşerken, yine güneşli bir hava hâkim olacak.

Salı günü sıcaklık yeniden artarak 28 dereceye yükselecek. Ancak Çarşamba ve Perşembe günleri kısa süreli hafif yağmur bekleniyor. Bu iki günde sıcaklık 23-24°C civarına düşerken, geceleri 11-15°C seviyelerine kadar inmesi öngörülüyor.

Hafta sonuna doğru yeniden güneş yüzünü gösterecek. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıklar 25-27°C aralığında olacak ve yağış beklenmiyor.

🌤️ Kahramanmaraş Haftalık Hava Durumu (5-12 Ekim 2025)