İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden bir ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler M.Ç.P., M.P. ve A.Y.’ye ait ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda, mevzuata aykırı şekilde saklanan ve büyük kısmının son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen 250 bin ilaç bulundu. Ele geçirilen ilaçların piyasa değeri henüz açıklanmazken, bu denli yüksek miktarda tarihi geçmiş ilacın bulunması endişe yarattı.

Uzmanlar, son kullanma tarihi geçen ilaçların etkisini kaybedebileceği gibi ciddi sağlık sorunlarına da yol açabileceği uyarısında bulundu. Özellikle bu tür ilaçların piyasaya sürülmesinin, hem halk sağlığı hem de kamu güvenliği açısından büyük risk taşıdığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.