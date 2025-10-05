Yatırımcının gözdesi altın, 2025’in ilk 9 ayında adeta uçuşa geçti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri, Amerikan hükümetinin olası kapanması ve dünyadaki siyasi belirsizlikler altın fiyatlarını yukarı çekti.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle altının ons fiyatı rekor üzerine rekor kırarak yılın 9 ayında yüzde 47,6 artışla 3.871 doları gördü. Bu dönemde en fazla aylık yükseliş yüzde 11,9 ile eylül ayında görüldü. Altının onsu şubat, mart ve nisan aylarında tarihi zirvesini yukarı taşıdı.

Özellikle güvenli liman arayışındaki yatırımcılar, altına yönelince fiyatlar da hızla yükseldi. Ekonomistler, önümüzdeki dönemde Fed’in faiz kararları ve küresel jeopolitik gelişmelerin altın üzerinde belirleyici olacağını söylüyor. Vatandaşlar ise “Altın daha da çıkar mı?” sorusunun cevabını arıyor.

Ons altındaki bu sert yükseliş, iç piyasada gram altını da etkiledi. Döviz kuruyla birlikte hareket eden gram altın, yerli yatırımcının cebini yakmaya başladı. Kuyumcular, düğün sezonunun da etkisiyle altına olan ilginin arttığını, ancak fiyatların alım gücünü zorladığını söylüyor.

Altının bu seviyelerde kalıp kalmayacağı merak konusu. Uzmanlar, eğer Fed faiz indirimi yönünde net bir sinyal verirse ve jeopolitik riskler artarsa, ons altının 4.000 dolar seviyesini test edebileceğini belirtiyor. Ancak kısa vadede dalgalanmalara karşı temkinli olunması da gerektiği uyarısında bulunuyorlar.