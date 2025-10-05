Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, bugün yaptıkları ortak açıklamada, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşın sonlandırılması için müzakere başlatma önerisini olumlu karşıladığını ifade etti.

Açıklamada, barışçıl bir çözüm için atılacak adımların memnuniyetle karşılandığı ve krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı. Bölgesel istikrarın sağlanması adına uluslararası toplumun sorumluluk alması çağrısında bulunuldu.

8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanları, Hamas’ın Gazze’nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin İdari Komitesi’ne devretmeye hazır olduğunu açıklamasını da memnuniyetle karşılamışlardır. Önerinin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar üzerinde mutabakata varmak ve söz konusu planın tüm unsurlarını ele almak üzere müzakerelerin derhal başlatılmasının önemine işaret etmişlerdir.

Dışişleri Bakanları, önerinin uygulanmasına yönelik çabaları desteklemeye; Gazze’deki savaşın derhal sona erdirilmesine; Gazze’ye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerlerinden edilmemesini, sivillerin güvenliği ve emniyetini tehdit eden hiçbir tedbirin alınmamasını, rehinelerin serbest bırakılmasını, Filistin Yönetimi’nin Gazze’ye dönmesini, Gazze ile Batı Şeria’nın birleştirilmesini güvence altına alacak kapsamlı bir anlaşmaya varılmasına; tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasının tesis edilmesine ve bu doğrultuda İsrail’in tam çekilmesine, Gazze’nin yeniden inşasına ve iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasına yönelik ortak kararlılıklarını yinelemişlerdir."