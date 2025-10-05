Yeni Model Yolda

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ısınma giderleri dar gelirli aileler için yeniden gündeme gelirken, devletin sunduğu doğalgaz ve elektrik destekleri milyonlarca vatandaşın bütçesine nefes aldırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamayla ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni bir destek modeli üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Bayraktar, özellikle dar gelirli vatandaşlar ve emekliler için daha kapsayıcı ve adil bir destek sistemi geliştirileceğini belirtti. Bakan, “Doğalgaz fatura desteklerinde şehir ve ay bazlı tüketim değerlerini esas alacağımız yeni bir sisteme geçeceğiz,” diyerek, desteğin artık daha kişiselleştirilmiş ve ihtiyaca uygun şekilde sağlanacağını ifade etti.

Fiyat Artışı Yok, Destekler Devam Ediyor

Bakan Bayraktar, kış öncesinde elektrik ve doğalgaz tarifelerinde herhangi bir fiyat artışı öngörülmediğini de belirterek, vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini söyledi. "2025 yılı itibarıyla elektrikte %55, doğalgazda %44 oranındaki fatura desteklerimiz 2025 yılı itibarı ile 600 Milyar TL’ye ulaştı." açıklamasında bulundu.

"Gerçek İhtiyaç Sahiplerinin Yanındayız"

Bayraktar, sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Sosyal adaleti büyütüyor, gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyoruz,” dedi. Yeni destek modeliyle birlikte, yardımların daha şeffaf, adil ve hedef odaklı olması hedefleniyor.

Hükümetin bu yaklaşımıyla, özellikle sabit gelirli vatandaşlar için kış aylarında ciddi bir ekonomik rahatlama sağlaması bekleniyor.