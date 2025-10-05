İspanya La Liga’nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal’i ağırladı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede, Real Madrid ikinci yarıya hızlı başladı.

47. dakikada Junior Vinicius’un attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 69. dakikada Vinicius, penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Villarreal, 73. dakikada Georges Mikautadze ile skoru 2-1’e getirerek umutlandı. Ancak 81. dakikada Kylian Mbappe’nin golüyle Real Madrid farkı yeniden üçe çıkardı ve maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla Real Madrid, 21 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Villarreal ise 16 puanda kaldı.

Maç öncesinde, La Liga’da Eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülü milli futbolcu Arda Güler’e verildi. Maça ilk 11’de başlayan Arda, 64. dakikada Jude Bellingham ile yer değiştirdi.

20 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon da aralık ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçilmişti.

Arda Güler kimdir?

La Liga takımlarından Real Madrid 'de forma giyen Türk millî futbolcudur.

Arda Güler, 25 Şubat 2005’te Ankara’nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Bolu’nun Mengen ilçesinden olan Arda’nın babası Ümit Güler, annesi ise Serap Güler’dir. Futbola 9 yaşındayken, memleketinin takımı Gençlerbirliği’nin altyapısında başladı.

Henüz 13 yaşındayken Gençlerbirliği Futbol Okulu’nda yeteneğiyle dikkat çeken Arda, birçok maçta top toplayıcılık yaptı ve bu dönemde çevresindekiler ona “ikibuçukluk” lakabını taktı. Dönüm noktası ise Osmanlıspor ile Gençlerbirliği U14 takımları arasındaki bir karşılaşmada yaşandı. O maçta tribünde bulunan Serhat Pekmezci, başka bir futbolcu izlemeye gelmişken Arda’nın performansını fark etti.

Pekmezci, Arda’nın görüntülerini bir DVD’ye yükleyip dönemin Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve Başkan Ali Koç’a ulaştırdı. Başkan Koç, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ile temasa geçti. Ve transferin son günü, 20 Şubat 2019’da, 150 bin TL bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay karşılığında Arda Güler, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Kısa süre içinde ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınan Arda, sarı-lacivertli kulübün genç takımında forma giymeye başladı.

Kariyer hayatı

Arda Güler, 2014 ile 2019 yılları arasında Gençlerbirliği altyapısında farklı yaş kategorilerinde forma giyerek futbol gelişimini sürdürdü. 20 Şubat 2019 tarihinde, 150 bin TL (yaklaşık 28 bin Euro) bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe’nin altyapı takımına transfer oldu.

2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren genç yıldız, Barcelona ve Milan gibi takımlarla anılmaya başladı. Ancak 4 Temmuz 2023’te adı Real Madrid ile daha ciddi şekilde gündeme geldi. Sadece iki gün sonra, 6 Temmuz 2023'te, 30 milyon euroyu bulan toplam transfer bedeliyle Arda Güler resmen Real Madrid’e transfer oldu.

Başarıları

Milli futbolcumuz Arda Güler, 2023-2024 sezonunda Real Madrid formasıyla tarihi bir başarıya imza attı. Genç yaşına rağmen dünyanın en büyük kulüplerinden birinde forma giyen Arda, İspanyol devindeki ilk sezonunda tam 5 kupa sevinci yaşadı.

İşte Arda Güler’in Real Madrid ile kazandığı kupalar:

🏆 La Liga Şampiyonluğu – 2024

🏆 İspanya Süper Kupası (Supercopa de España) – 2024

🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi – 2024

🏆 UEFA Süper Kupası – 2024

🏆 FIFA Kıtalararası Kupası – 2024

Avrupa Futbol Şampiyonası Rekorları

🏆 Turnuva tarihinin ilk maçında gol atan en genç oyuncusu oldu

📅 Yaş: 19 yıl, 114 gün

(Önceki rekor: Cristiano Ronaldo – 19 yıl, 128 gün)

🏆 20 yaşına girmeden hem gol hem asist yapan oyuncular arasına girdi

(Bu başarıya daha önce sadece Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney ulaşmıştı)

🏆 Türkiye adına Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncu

📅 Yaş: 19 yıl, 114 gün

🏆 EURO tarihinde Türkiye adına hem gol hem asist yapan en genç oyuncu

🇹🇷 Türkiye Milli Takım Rekorları

Resmi maçta gol atan en genç futbolcu

Yaş: 18 yıl, 114 gün

(Önceki rekor: Metin Tekin – 19 yıl, 3 gün)

Milli takım tarihinde gol atan en genç 2. futbolcu

Rekor: Nuri Şahin – 17 yıl, 33 gün)

⚽ La Liga ve Real Madrid Rekorları

La Liga tarihinde en kısa sürede 6 gol atan futbolcu

Sadece 373 dakikada 6 gol

(Eski rekor: Cristiano Ronaldo – 436 dakikada 6 gol)

Real Madrid tarihinde La Liga'da en kısa sürede 6 gole ulaşan oyuncu

(Yine Cristiano Ronaldo'nun rekorunu geçti)

🌟 Genç Yıldız Tarih Yazıyor

Arda Güler, kısa sürede kırdığı bu rekorlarla sadece Türkiye'nin değil, Avrupa futbolunun da dikkatle takip ettiği bir yetenek haline geldi. Hem milli takım hem de kulüp kariyerinde sergilediği istikrarlı yükseliş, onu geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri yapıyor.