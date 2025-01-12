OSMANİYE (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Erbakan, Cahit Zarifoğlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, partisinin hızla yükseldiğini söyledi.
Üye sayılarının artış gösterdiğini belirten Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak 1 senede 260 bine yakın üye artışı gerçekleştirdik. Bu muazzam başarı hepimizin başarısıdır." dedi.
Milletin teveccühünü kazandıklarını dile getiren Erbakan, vatandaşları Milli Görüş'e ve partisine davet etti.
Erbakan, kongrenin ardından Palalı Süleyman Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, Milli Gençlik Derneği binasının açılışını yaptı.
Kaynak: aa