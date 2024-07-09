Yerli ve milli uydu Türksat 6A yola çıktı.

Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece görevine başlamak üzere yörüngesine gönderildi.

Fırlatma detayları

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle Fırlatma Kompleksi 40'tan uzaya gönderildi.

Başlangıçta saat 00.20'de yapılması planlanan fırlatma, hava koşulları nedeniyle Türkiye saatiyle 02.30'a ertelenmişti.

Yaklaşık 36 dakika sürecek bir yolculukla 300 kilometrelik irtifaya roketle taşınacak uydunun, daha sonra roketten ayrılarak 70 dakikada geçici yörüngesine ulaşacağı açıklandı. 42 derecedeki asıl yörüngesine yerleşmesi 10 ila 15 gün sürecek uydunun, yaklaşık 1 ay içerisinde de aktif hale geleceği bildirildi.

Türk mühendisler üretti

Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi.

Türksat 6A projesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat A.Ş. müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı.

“Öncü Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz”

Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen Türksat 6A Fırlatma Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 22 yılda sıfırdan dev bir AR-GE sistemi inşa ettiklerini vurgulayarak, “İnovasyon odaklı projeler hayata geçiriliyor. Yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu anlayışın işaret fişeğinin savunma sanayiindeki atılımlarla birlikte atıldığını kaydeden Kacır, “Sektördeki yüzde 20 olan yerlilik oranını yüzde 80’lerin üzerine çıkardık.” dedi.

“Ülkemizi uzay alanında adım adım ileriye taşıyoruz”

Benzer bir fırsat penceresini uzay teknolojileri alanında gördüklerini ifade eden Kacır, fırlatma maliyetlerinde yaşanan hızlı düşüşün uzak sektörünün ilerlemesine kapı araladığını ifade etti. “Teknoloji geliştirmede ve yüksek teknoloji üretiminde küresel ölçekte iddia sahibi bir ülke olarak ülkemizin uzayın sunduğu fırsatlardan yararlanmasını ve menfaatlerimizi korumayı bir tercihten öte zorunluluk addediyoruz.” diyen Kacır, “Bu anlayışla uzay bilimi ve teknolojilerinde insan kaynağı, tasarım ve mühendislik kabiliyetleri açısından ülkemizi adım adım ileriye taşıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Uydu teknolojilerinde ilk 11’deyiz”

Türkiye’yi kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke konumuna taşıdıklarını vurgulayan Kacır, Türksat 6A’nın geliştirilmesinde yüzde 80 üzerinde yerlilik oranına ulaştıklarının altını çizdi. “Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk.” diyen Kacır, “Artık Türkiye uydu teknolojilerinde A takımında ilk 11’dedir.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, törene canlı bağlantıyla katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan, Türksat Gölbaşı Kampüsü'nde Türksat 6A'nın fırlatılması öncesinde düzenlenen törene canlı bağlantıyla katıldı.

Türksat 6A'da gelinen aşama nedeniyle hem heyecanlı hem gururlu olduklarına işaret eden Uraloğlu, bu noktaya 10 yıllık süreç sonunda geldiklerini ve geleceği planlamanın tam da böyle bir şey olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, Türksat 3A'nın üretiminden itibaren Türksat'taki mühendisleri hem üretim hem eğitim aşamalarında yetiştirdiklerini anlatarak, "En son Türksat 5B'nin üretiminde 12 mühendisimizi görevlendirdik ve biz bütün bunların sonucunda bu işi yapabileceğimize inandık. Son 4 yıl da üretim sürecini gerçekleştirmiş olduk. Bütün testleri yaptık ve yaklaşık 1 ay önce Türkiye'den buraya uydumuzu yola çıkardık, gönderdik. Yine buradaki bütün ekibimizle beraber bütün testler, denemeler yapıldı ve bugüne geldik." diye konuştu.

"5 milyar insana ulaşmış olacağız"

Uraloğlu, bugüne gelinmesinde birçok insanın emeğinin bulunduğunu bildirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da maddi ve manevi her türlü desteği sağladığını aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığıyla işbirliği yaptıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "TÜBİTAK Uzay'ımız, ASELSAN'ımız, TAİ TUSAŞ ve Türksat'ımız var. Onun sonucunda dünyada 11 ülkenin yapabildiği uydumuz var. Onu inşallah uzaya göndermiş olacağız." ifadesini kullandı.

Abdulkadir Uraloğlu, bunun heyecanı ve gururunu yaşadıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ne sağlayacak bize? Öncelikle şunu sağladı, Türk insanı bunu yapabilir ve yaptı, o güveni sağladı. O gururu, o heyecanı bize yaşattı. Onun için gerçekten çok mutluyuz. Hem sivil hem askeri haberleşmemiz çok kıymetli. Orada mutlaka kendimizi daha güvende hissetmemiz gerekir. O güveni bize tekrar tesis etmiş oldu. Mühendislerimizin yazdığı yazılım, yaptığı üretim, imalat, tasarım her şeyiyle beraber 3,5 milyara ulaşan hali hazırdaki 5 uydumuza 6'ncısını ilave ediyoruz ve 5 milyar insana ulaşmış olacağız. Hindistan'ın tamamı, Endonezya, Malezya ve Tayland'ı kapsamış olacağız. Kendi haberleşmemizi, televizyon yayınlarımızı daha güvenli, daha kaliteli hale getirmiş olacağız. Uzaydaki bir uydunun ömrü 15-16 yıldır, sürdürülebilirliğimizi sağlamış olacağız. Yeni teknolojilerle devam ettirmiş olacağız, 42'nci dereceye gidinceye kadar yaklaşık iki aylık sürede 50'nci derecelerde de orada bir yer işgal etmiş olacağız, hak tesis etmiş olacağız.

Yıl sonunda uyduyu tamamen hizmete almış olacaklarına işaret eden Uraloğlu, uzay vatanı bu şekilde korumuş ve sahiplenmiş olacaklarını, bütün İHA, SİHA operasyonlarını daha güvenli şekilde yürütmüş olacaklarını kaydetti.

"Yol haritamız var"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de tüm ekipleriyle, şirketleriyle ve kurumlarıyla birlikte gayretle çalıştıklarını vurguladı.

Türksat 6A'da yüksek yerlilik oranının yakalandığına dikkati çeken Görgün, "Gerek haberleşme ve görüntüleme uyduları, gerekse takım uyduları ve konumlama sistemleri konularında detaylandırılmış yol haritamız var. Bu yol haritamıza erişebilmek adına gayretle çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada dünyada takdirle karşılanan bir seviyedeyiz. İnşallah uzay alanında da bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde ortaya koyduğumuz birikim, altyapılar, tesisleşme, bunların hepsi yine aynı başarı hikayelerini doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Uydudan ilk sinyal alındı

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılan Türksat 6A uydusuna ilişkin son durumu paylaştı.

Uraloğlu, paylaşımında "Ve uydumuzdan ilk sinyali, planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Uydudan ilk sinyalin alınması, fırlatma ve uydunun roketten ayrılma sürecinin başarıyla tamamlandığı anlamına geliyor.

"Yeni bir gurur vesilesine daha hep beraber şahitlik ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya fırlatma törenine video mesaj gönderdi.

Önüne çıkarılan tüm engellere ve kısıtlamalara rağmen Türkiye'nin uzaydaki varlığını artırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"Milli uzay programımızdaki ana hedeflerimizden biri olan ilk insanlı uzay misyonumuzu kısa süre önce gerçekleştirdik. Türksat 6A'yla uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. 6A'yla birlikte Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz. Yerli ve milli haberleşme uydumuz 6A mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi daha da artıracaktır. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan Türksat 6A sayesinde Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi daha önce kapsama alanı dışında olan ülkeler kapsama alanına girecek. Yeni uydumuzla Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfusu 3 buçuk milyardan, 5 milyara çıkaracağız."

"Uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz"

Ayrıca Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye'nin, haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükseleceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz, uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde pazar payına sahip olacak. Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi millî güvenliğimiz açısından da büyük önem arz ediyor. Millet olarak bizlere bu gururu yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum. Türksat 6A uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için, televizyon yayıncılığımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Birçok alanda iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak

Türkiye'nin haberleşme kapasitesini artırmayı ve daha geniş bir kapsama alanı sunmayı amaçlayan Türksat 6A, telekomünikasyon hizmetlerinin kesintisiz ve yüksek kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlayacak.

Televizyon yayıncılığı için de kullanılacak olan uydu, daha fazla kanalın daha geniş bir alanda izlenebilmesine olanak tanıyacak.

Türksat 6A geniş bant internet ve veri iletimi hizmetleri sunarak, internet erişimini genişletecek ve hızlandıracak. Uydu ayrıca kamu kurumlarının iletişim ihtiyaçlarını karşılayarak acil durumlarda güvenilir iletişim imkanı sunacak.

42 derece doğu boylamındaki yörüngesinde hizmet verecek

Fırlatma anından itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A'nın roketten ayrılması bekleniyor. Uydunun roketten ayrılmasının ardından yaklaşık 70'inci dakikada ilk sinyalin alınması öngörülüyor.

Türksat 6A'nın başarıyla uzaya gönderilmesi sonrasında istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ile alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve uydu, 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğuna başlayacak.

Bu yolculuğun tamamlanmasıyla yörünge testleri aşamasına geçilecek ve Türksat 6A, en az 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçecek.

Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus 5 milyarın üzerine çıkacak

Dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak Türksat 6A, 20 adet Ku Band aktarıcısıyla hizmet verecek. 8,4 kilovat güce sahip, 4 bin 229 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı içerecek şekilde genişleyecek.

Uydunun faaliyete geçmesiyle Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus da 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak.

Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türksat müşteri, TÜBİTAK UZAY proje yöneticisi, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmaları ise proje yürütücüsü kurumlar olarak yer alıyor.