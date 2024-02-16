Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda, metro istasyonuna inen yürüyen merdivenin bakımı için çalışan işçilerden Buğrahan B. (31), henüz belirlenemeyen bir nedenle yürüyen merdivenin mekanizmasıyla sıkıştı.

Hastaneye kaldırılan işçi, kurtarılamadı

Olayın bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan Buğrahan B., sağlık görevlileri tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatmış durumda.

İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe İstasyonu'nda saat 16.47’de yüklenici firma AKE Asansör tarafından yürütülen bakım çalışması sırasında talihsiz bir iş kazası yaşanmış, firma çalışanı bakım personeli kazada hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm AKE ailesine başsağlığı dileriz.