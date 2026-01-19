Ocak ayında açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş artışları kesinleşti. Zam oranlarının maaşlara yansımasının ardından özellikle 4/C statüsündeki memur emeklileri, 1–15 Ocak dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkının ödeme tarihini araştırmaya başladı.

Zam Oranı Nasıl Hesaplandı?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı;

Enflasyon farkı

Toplu sözleşme zammı

dikkate alınarak belirlendi.

Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak hesaplandı. Buna, 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı eklendi. Böylece toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu.

Zamlı Memur Maaşları Ne Zaman Ödenecek?

Memur maaşları, her ay olduğu gibi ayın 15’inde kamu çalışanlarının hesaplarına yatırılıyor. Bu doğrultuda 2026 Ocak ayı zamlı memur maaşları 15 Ocak’ta ödenecek.

14 Günlük Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?

Peşin maaş sistemi nedeniyle, zamların yürürlüğe girdiği 1 Ocak ile maaş ödeme tarihi olan 15 Ocak arasındaki 14 günlük süre için fark ödemesi hesaplanıyor.

👉 Memur ve memur emeklilerinin 14 günlük zam farkı, maaş ödeme günü olan 15 Ocak’ta maaşlarla birlikte hesaplara yatırılıyor.

👉 Teknik nedenlerle aynı gün ödeme yapılamaması durumunda, farkların ilerleyen günlerde hesaplara aktarılması bekleniyor.

Maaş farkları;

banka hesaplarından,

PTT şubelerinden,

ATM’ler aracılığıyla

çekilebiliyor.

4/C’li Memur Emeklileri Dikkatle Takip Ediyor

Özellikle 4/C kapsamındaki emekli memurlar, zam farkı hesaplamalarını yakından izliyor. Bu gruptaki emekliler için ödeme süreci de genel uygulamayla paralel ilerliyor. Resmi açıklamaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Ödeme Takvimi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını her ay tahsis numaralarına göre belirlenen tarihlerde alıyor. Ocak ayı maaşlarının da planlanan takvim doğrultusunda ödenmesi bekleniyor. Emekliler, ödeme günlerini:

e-Devlet,

bankaların resmi duyuruları

üzerinden kontrol edebiliyor.