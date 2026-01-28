“Narkokapan Diyarbakır ve Manisa” adı verilen eş zamanlı operasyonlarda, sokak aralarında ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 445 şüpheli yakalandı.

Operasyonların özellikle gençleri hedef alan, kamuoyunda “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik planlandığı belirtildi. Diyarbakır ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda uzun süreli teknik ve fiziki takip yapıldı. Şüphelilerin uyuşturucu ticaretine ilişkin faaliyetleri tek tek delillendirildikten sonra sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı.

Geniş katılımlı operasyona 355 Asayiş Timi, 44 Motorlu Asayiş Timi, 14 Komando Timi, toplam 1.522 jandarma personeli ile 14 narkotik dedektör köpeği katıldı. Eş zamanlı baskınlarda;

302 kilogram çeşitli uyuşturucu madde,

5 bin adet uyuşturucu hap,

Çeşitli miktarlarda kimyasal madde,

Uyuşturucu kullanma aparatları ve hassas teraziler ele geçirildi.

Yetkililer, operasyonla yalnızca uyuşturucu maddelerin değil, bu suçtan elde edilen gelirlerin ve tedarik ağlarının da hedef alındığını vurguladı. Açıklamada, uyuşturucu suç örgütlerinin elebaşından sokak satıcısına kadar zincirin tüm halkalarına yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Operasyonda emeği geçen Diyarbakır ve Manisa Valilikleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı birimleri ve sahada görev yapan jandarma personelini tebrik etti.