Şarkıları dilimize dolanan, sahne performansları ve sosyal medya gönderileriyle sürekli olarak gündemde kalmayı başaran popüler şarkıcı Zeynep Bastık'ın son ilişkisi de hüsranla bitti.

Ali Can Ayyıldız da gitti

Ünlü şarkıcı, bir yıldır birlikte olduğu Ali Can Ayyıldız ile yollarını ayırdı.

Önceki gün katıldığı ödül töreninde bu konuda ilk kez konuşan Bastık, şunları söyledi:

"Keyfimiz yerinde olsun yeter"

"İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olsun yeter. Böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir. İyiyiz çok iyiyiz. Hiçbir sorun yok. Kendisine mutluluklar diliyorum."