İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin 10 ilde gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonlarda 5 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 74 şüpheli yakalanırken, bunlardan 38’i tutuklandı; 18 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Suç örgütlerinin Gaziantep’te banka ve kripto dolandırıcılığı yaptığı, Adana’da tekne sahiplerini dolandırdığı, Antalya’da tefecilik yoluyla vatandaşları mağdur ettiği, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise uyuşturucu ticaretini organize bir şekilde yürüttüğü tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin suçları arasında örgüt kurmak ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, uyuşturucu ticareti, kişisel verilerin yasa dışı yayımı ve kullanımı, suç gelirlerinin aklanması, tefecilik, yağma ve tehdit bulunuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait 5 ev, 15 arsa, 6 dükkân, 32 araç ve yaklaşık 106 milyon TL değerinde 45 banka hesabı ile 35 kripto para hesabına el konuldu. Bakan Yerlikaya, operasyonu yöneten tüm kurumlara teşekkür ederek, organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.