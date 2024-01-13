Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ilimizde görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Basın evi toplantı salonunda basın mensuplarımızla bir süre sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Ünlüer, basın mensuplarımızın sorularına tek tek cevap verdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kamuoyunun aydınlatılması adına habercilik mesleğini, depremi yaşamış şehrin zor şartlarına rağmen mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet eden basın mensuplarımızı özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Şehrimizi her yönüyle kalkındırmak için birlikte mücadele edeceklerini belirten Vali Ünlüer, bu ziyaret vesilesiyle de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

