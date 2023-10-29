Türkiye 100'üncü yılında...

Sivas'ta yaşayan Zeynep Gülbil, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına şahit olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cumhuriyet’in ilanı ve sonrasında birçok olaya şahit olan Gülbil’in bayrak sevgisi ise dikkat çekiyor.

Başucundan ayırmadığı Türk bayrağını öpüp koklayan Gülbil, vatana ve bayrağa olan sevgisini dilinden düşürmüyor.

"Bayram olacak diye her şeyi yapardık"

Cumhuriyet Bayramı’nda büyük hazırlıklar yapıldığını belirten Zeynep Gülbil, "Önceden radyo vardı. Şimdi her şey var. O zaman bir şey yoktu. Sürekli çalışırdık, vakit böyle geçerdi. Cumhuriyet Bayramı geldiğinde yemekler hazırlardık. Misafirler ağırlardık. Bayram olacak diye her şeyi yapardık.

Türk bayrağını sevmem mi, severim. Hem de çok severim. Her zaman başucuma asarım. Bayramları da hazırlık yapmayı da severim. Güçlüydük o zaman, hazırlıklar yapardık. Yaşasın Cumhuriyet Bayramı. Yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.



"Cumhuriyet bayramlarını çok seviyordu"