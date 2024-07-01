İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 ilde "“Nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği” suçlarına yönelik “Sibergöz-48” operasyonlarında hesaplarında 11 milyar 400 milyon işlem hacmi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Trabzon ve Aydın merkezli Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin, Sivas, İstanbul, Iğdır, Giresun, Kastamonu, Muğla, Van ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde “Sibergöz-48” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ile soğuk kripto cüzdanı ele geçirildi.