Bakan Tunç, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek “11. Yargı Paketi ceza mevzuatıyla, 12. Yargı Paketi de hukuk mevzuatıyla ilgili olacak." dedi.

11. yargı paketi neleri kapsıyor?

Yaklaşık 40 maddeden oluşan 11. Yargı Paketi’nin taslak metni milletvekillerine gönderilmiş durumda. Pakette, kamuoyunda sıkça tartışma konusu olan suçlara yönelik cezaların artırılması ve uygulamanın netleştirilmesi öne çıkıyor. Bakan Tunç’un açıklamalarına göre, meskun mahalde silah atılması, trafikte yol kesme, bilişim yoluyla işlenen suçlar, sanal bahis ve kumar faaliyetleri gibi alanlara ilişkin yeni cezai düzenlemeler yapılacak.

Düğün ve kutlamalardaki silah kullanımı

Özellikle düğün ve kutlamalarda yaşanan silah kullanımına dikkat çeken Tunç, kurusıkı tabanca kullanımı dahil olmak üzere bu tür davranışlara 3 yıla kadar, gerçek silah kullanımında ise 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü ifade etti.

Trafikte yol kesme eylemleri

Yine trafikte yol kesme eylemlerine ilişkin müstakil bir suç tanımı getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, eğer yol kesme eylemi sadece trafiği engellemekle sınırlıysa 1 ila 3 yıl arası, araç başka yöne yönlendirilmişse 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

18 yaş altı suçlular için infaz sistemi

Tunç’un dikkat çektiği bir diğer önemli konu ise çocukların ceza yargılaması süreci oldu. Yeni paketle birlikte, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik tedbirlerin artırılması ve mevcut uygulamaların yeniden değerlendirilmesi gündemde. 15-18 yaş grubundaki çocuklar için hâkime, yaş, suçun ağırlığı ve tekrar suç işleme durumu gibi faktörleri dikkate alarak takdiri indirim yetkisi verilmesi planlanıyor.

Bilişim suçlarıyla ilgili düzenlemeler

Bilişim suçlarıyla ilgili de önemli düzenlemelerin yer aldığı pakette, sanal ortamda yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik daha sert cezaların uygulanması öngörülüyor. Bakan Tunç, toplumsal huzuru bozan eylemlere karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı.

Öte yandan Tunç, 12. Yargı Paketi'nin ise hukuk mevzuatına odaklanacağını belirterek, toplamda 41 maddeden oluşan bir taslağın hazırlandığını ve Meclis grubuna sunulduğunu aktardı. Yargı reformunun süreklilik taşıyan bir süreç olduğunu vurgulayan Tunç, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni düzenlemelerin hayata geçirilmeye devam edeceğini dile getirdi.