Yaklaşık bir hafta boyunca sürecek olan 11.11 indirimleri, özellikle e‑ticaret platformlarında tüketicilerle buluşuyor. Türkiye’de markaların çoğu kampanyalarını erken başlatsa da asıl büyük indirimler 11 Kasım’da uygulanıyor.

ABD’deki benzer indirimler, yani Efsane Cuma (Black Friday) kampanyaları, Kasım ayının son Cuma günü olan 29 Kasım’da başlıyor. Türkiye’de ise 11.11 tarihi, alışveriş tutkunları için kendi “Efsane Cuma” fırsatlarını sunuyor.

“Muhteşem Cuma”, “Kasım Fırsatları”, “Black Friday” gibi başlıklarla servis edilen bu indirim dönemi yaklaşık bir ay boyunca devam edecek. Ancak markaların yürüttükleri bazı stratejiler “gerçek indirim” ile "bindirim" arasındaki çizgiyi git gide belirsiz bir hale getiriyor.

Bazı markaların ürün fiyatlarını önceden yükselterek sonra indirim gösterdiğini belirten uzmanlar, tüketicilerin alışveriş yaparken dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Bu tür uygulamalar, tüketiciyi yanıltıcı indirim algısı yaratabiliyor ve gerçek fırsatları takip etmeyi zorlaştırabiliyor.

Bunun için ürünün fiyat grafiğini incelemek oldukça önemli. Ürünün 30 günlük fiyat geçmişini, önceki ve sonraki fiyatlarını karşılaştırmak gerçek düşüşü anlamanın en etkili yoludur.

Belirtilen indirim oranı yerine fiyatları karşılaştırmak, aynı kategorideki benzer ürünlerle ve farklı markalarla kıyaslamak da indirim oranını doğrulamaya yardımcı olur.

11.11 kampanyaları alışveriş tutkunları için büyük bir fırsat dönemi. Ancak “indirim” etiketi her zaman en iyi fiyat anlamına gelmiyor. Uzmanlar sahte indirim haberlerine ve alışveriş yapılan web sitelere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşları bilinçli olmaları yönünde uyarıyor.