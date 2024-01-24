İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen “Sibergöz-16” ve “Sibergöz-17” operasyonlarında toplam 91 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ve suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen 56 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

20 ilde de çevrim içi suçlarla mücadele kapsamında "Sibergöz-16" operasyonu yapıldı. Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Yerlikaya paylaşımına, "Siber Vatan da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." notunu ekledi.