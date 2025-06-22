Gaziantep’in Ortaklı Mahallesi’nde yaşanan acı olayda, 15 yaşındaki D.B. barajda boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu baba A.B. (64), oğlunun eve dönmemesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

Yapılan araştırmalarda, D.B’nin Tahtaköprü Barajı’na gittiği ve burada yüzerken aniden çırpınmaya başladığı, ardından su yüzeyinden kaybolduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin dron destekli arama kurtarma çalışmaları sonucu, D.B'nin cansız bedeni barajın yüzeyinde bulundu. Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.