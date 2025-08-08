Güneydoğu Jutland Bölgesi Polisi, Sct. Michaels adlı özel okulda geçtiğimiz cuma günü silahlı saldırı düzenleneceği yönünde ihbar aldıklarını bildirdi. Planın, ülkedeki yaz tatilinin sona ereceği 11 Ağustos’tan hemen önce hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yetkililer, saldırı girişiminin önlenmesinin ardından okulda veya çevresinde herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmadığını vurguladı. Okulda eğitim gören öğrencilerin güvende olduğu ifade edildi.

Savcılığın talebi üzerine mahkemeye çıkarılan 15 yaşındaki zanlı, adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 4 hafta süreyle geçici tutukluluk altına alındı. Belediyenin açıklamasına göre, şüphelilerin tamamı saldırıyı planladıkları okulun öğrencisi değil, başka okullarda eğitim görüyor.

