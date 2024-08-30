Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapma ve hırsızlık suçlarından toplam 15 yıl hapis cezası bulunan A.O.C. isimli şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Bu tür operasyonların, şehrin huzurunu ve güvenliğini temin etmek adına devam edeceği vurgulandı.