Su: Allah’ın Büyük Bir Nimeti

Hutbede, suyun Yüce Allah’ın gökyüzünden indirdiği tertemiz, rahmet ve bereket kaynağı olduğu vurgulanıyor. Su, sadece bireysel değil toplumsal bir ihtiyaç ve haktır. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin hayatını sürdürebilmesi için suya adil ve tasarruflu biçimde erişmesi gerekiyor.

İsraf Haram, Hakkı İhlal

Su israfının hem yaratılmış canların hakkını gasp etmek, hem de Allah’ın sevmediği bir davranış olduğu belirtiliyor. Peygamber Efendimiz (s.a.s) abdest alırken bile suyu gereksiz harcamamanın önemini hatırlatmıştır.

Su Kaynaklarını Korumak Hepimizin Sorumluluğu

Hutbede; suyu gereksiz harcamanın, çevre kirliliğinin ve su kaynaklarının tahribatının vebal olduğu, temiz suyun gelecek nesillere bırakılması için herkesin sorumluluk alması gerektiği vurgulanıyor.

Dua ve Temenniler

Yağmur ve bereket için dua edilirken, suyun korunması, ağaç dikilmesi ve hayvanlara su sağlanması gibi somut adımların önemi hatırlatılıyor.

Önemli Ayet ve Hadisler