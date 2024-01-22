Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ateşlenen tabancadan çıkan mermi ile başından vurulan 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Kabaktepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Genç, gece saatlerinde tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olay anında gencin yanında bulunan 2 arkadaşını gözaltına aldı. Gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın nasıl meydana geldiği ise soruşturma sonrasında ortaya çıkacak.