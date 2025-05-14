19 Mayıs 2025 Resmi Tatil mi?

Evet, 19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatildir.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ulusal bayramlar arasında yer almakta ve resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda;

Devlet daireleri,

Belediyeler,

Bankalar,

Noterler,

Adliyeler,

Resmi kurum ve kuruluşlar

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü kapalı olacak.

19 Mayıs 2025’te Okullar Tatil mi?

Evet, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü tüm okullar tatil olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıllık çalışma takvimine göre, 19 Mayıs’ta tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime ara verilecek. Öğrenciler bu günde ders işlemezken, pek çok okulda bayram törenleri ve etkinlikler düzenlenecek. Öğrenciler bu etkinliklerde aktif görev alabilir.

Bazı okullar, 19 Mayıs öncesi hazırlıklarını hafta boyunca sürdürecek ve 19 Mayıs günü il veya ilçe düzeyinde yapılacak kutlamalara katılım sağlayacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Neden Kutlanır?

19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı gündür. Bu tarih, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olarak kabul edilir.

Atatürk, bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan etmiştir. 1938 yılında çıkarılan kanunla birlikte 19 Mayıs, “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kabul edilmiş ve resmi tatil ilan edilmiştir.

2025’te 19 Mayıs Etkinlikleri Nasıl Olacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da:

Stadyumlarda geçit törenleri ,

Gençlik yürüyüşleri ,

Halk oyunları ve spor gösterileri ,

Konserler ve kültürel etkinlikler

gibi çeşitli kutlamalar düzenlenecek.

19 Mayıs Tatilinde Özel Sektör Ne Yapacak?

Özel sektör çalışanları için 19 Mayıs tatili, iş sözleşmelerine ve işveren politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İş Kanunu’na göre resmi tatil günlerinde çalışmayan çalışanlara o günün ücreti tam olarak ödenir. Eğer çalışırlarsa, fazla mesai ücreti talep edebilirler.

Sonuç: 19 Mayıs 2025 Hem Resmi Tatil Hem de Okullar Kapalı