Mukaddes kabul edilen ve Recep, Şaban ile Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, yarın itibarıyla başlıyor. Manevi atmosferiyle öne çıkan bu dönem, Müslümanlar için ibadetlerin arttığı, tefekkür ve yenilenme fırsatı sunan özel bir zaman dilimi olarak görülüyor.

Üç aylar ikinci kez idrak ediliyor

Hicri takvime göre bu yıl üç aylar, 1 Ocak’ta başlamıştı. Ay hesaplamalarına göre yarından itibaren ise üç aylar ikinci kez idrak edilecek. Bu süreçte Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi İslam dünyası açısından büyük öneme sahip geceler yer alıyor.

İlk kandil: Regaip Kandili

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü’nün verilerine göre üç aylar, Recep ayı ile başlayacak. Üç ayların ilk mübarek gecesi olan Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek.

Miraç ve Berat Kandilleri

Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, 15 Ocak’ta idrak edilecek. Ardından Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, 2 Şubat’ta Müslümanlarla buluşacak.

Ramazan ve Kadir Gecesi

“On bir ayın sultanı” olarak anılan Ramazan ayı, 19 Şubat’ta başlayacak. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi ise Ramazan’ın 27. gecesi olan 16 Mart’ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 20 Mart’ta

Üç ayların son bölümünü oluşturan Ramazan ayının ardından Müslümanlar, 20 Mart’ta Ramazan Bayramı’nı karşılayacak.

Üç aylar, manevi anlamda arınma, ibadet ve paylaşmanın öne çıktığı önemli bir zaman dilimi olarak İslam dünyasında büyük bir önem taşıyor.

