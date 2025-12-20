Türkiye’nin en köklü güzellik organizasyonlarından biri olan ve 1980’den bu yana Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil eden Miss Turkey bu yıl 43. kez düzenlendi. Organizasyonda bu yıl da heyecan dolu bir final gecesi yaşandı.
Miss Turkey 2025’te jüri dikkat çekti
Can Sandıkçıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen yarışmada jüri koltuğunda, eski Türkiye güzelleri Demet Şener ve Nursena Say’ın yanı sıra Sabit Akkaya, Kerim Senayi ve Gürhan Sayar gibi alanında uzman isimler yer aldı. Final gecesinde yapılan değerlendirmelerin ardından Türkiye’nin yeni güzeli belli oldu.
Miss Turkey 2025 ilk 20'si:
Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey'de şu isimler ilk 20'ye girdi:
- İlayda Güvenç
- Hülya Fazla
- Sude Çetinkaya
- Yasemin Arık
- Arya Bozabalı
- Naz Şimşek
- Başak Kaya
- Begüm Nil Kutluay
- Sıla Saraydemir
- Mukadder Albaz
- Irmak Elmacı
- Sıla Çetin
- Irmak Dokuzoğlu
- Yasemin Serpil
- Zeynep Arslan
- Ayşenur Büşra Selvitop
- Didar Azra Nur
- İlayda Pulat
- Merve Sude Ötkün
- Azra Başak Aslan
İlk 5'e Girenler:
- İlayda Güvenç
- Sıla Saraydemir
- Yasemin Serpil
- Zeynep Arslan
- Irmak Dokuzluoğlu
Miss Turkey World 2025: Sıla Saraydemir
Yarışmanın birincisi seçilerek Miss Turkey World 2025 unvanını kazanan isim, 22 yaşındaki Sıla Saraydemir oldu. Saraydemir, elde ettiği bu dereceyle Türkiye’yi Miss World (Dünya Güzellik Yarışması) sahnesinde temsil etme hakkı kazandı.
Miss Turkey World 2025 Miss Supranational'de Belli Oldu
Yarışmada; Miss Supranational ise İlayda Güvenç oldu.