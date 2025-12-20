Türkiye’nin en köklü güzellik organizasyonlarından biri olan ve 1980’den bu yana Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil eden Miss Turkey bu yıl 43. kez düzenlendi. Organizasyonda bu yıl da heyecan dolu bir final gecesi yaşandı.

Miss Turkey 2025’te jüri dikkat çekti

Can Sandıkçıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen yarışmada jüri koltuğunda, eski Türkiye güzelleri Demet Şener ve Nursena Say’ın yanı sıra Sabit Akkaya, Kerim Senayi ve Gürhan Sayar gibi alanında uzman isimler yer aldı. Final gecesinde yapılan değerlendirmelerin ardından Türkiye’nin yeni güzeli belli oldu.

Miss Turkey 2025 ilk 20'si:

Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey'de şu isimler ilk 20'ye girdi:

İlayda Güvenç

Hülya Fazla

Sude Çetinkaya

Yasemin Arık

Arya Bozabalı

Naz Şimşek

Başak Kaya

Begüm Nil Kutluay

Sıla Saraydemir

Mukadder Albaz

Irmak Elmacı

Sıla Çetin

Irmak Dokuzoğlu

Yasemin Serpil

Zeynep Arslan

Ayşenur Büşra Selvitop

Didar Azra Nur

İlayda Pulat

Merve Sude Ötkün

Azra Başak Aslan

İlk 5'e Girenler:

İlayda Güvenç

Sıla Saraydemir

Yasemin Serpil

Zeynep Arslan

Irmak Dokuzluoğlu

Miss Turkey World 2025: Sıla Saraydemir

Yarışmanın birincisi seçilerek Miss Turkey World 2025 unvanını kazanan isim, 22 yaşındaki Sıla Saraydemir oldu. Saraydemir, elde ettiği bu dereceyle Türkiye’yi Miss World (Dünya Güzellik Yarışması) sahnesinde temsil etme hakkı kazandı.

Miss Turkey World 2025 Miss Supranational'de Belli Oldu

Yarışmada; Miss Supranational ise İlayda Güvenç oldu.