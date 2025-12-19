Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapmak ve silahlı yağma suçlarından aranan ve 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.Y. Bağlar ilçesinde, 41 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. Sur ilçesinde, 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş. Kayapınar ilçesinde, 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. Çınar ilçesinde, 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. Hazro ilçesinde ve 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. Kayapınar ilçesinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.