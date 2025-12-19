Bakan Yerlikaya, paylaşılan bir görüntü üzerinden yaptığı değerlendirmede, kırmızı ışıkta durmayan bir motosiklet sürücüsünün yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptığını hatırlattı. Bu tür ihlallerin sadece bir kural hatası değil, doğrudan can kaybına yol açan ciddi bir sorumsuzluk olduğunun altını çizdi.

Her gün binlerce ceza uygulanıyor

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, 2024 yılı boyunca her gün ortalama 5 bin 450 kırmızı ışık ihlali nedeniyle idari yaptırım cezası uygulandı. Geçen hafta Edirne’de yaşanan bir olayda, kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinde bir vatandaşa çarpan B.Ü. isimli sürücünün yakalandığı ve hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı açıklandı.

Yeni Trafik Kanunu teklifinde ağır yaptırımlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hazırlanan Yeni Trafik Kanunu teklifiyle birlikte kırmızı ışık ihlallerine yönelik daha caydırıcı cezaların uygulanacağını belirtti. Buna göre;

3. ihlalde sürücü belgesi 30 gün ,

4. ihlalde 60 gün ,

5. ihlalde 90 gün süreyle geri alınacak.

6. ihlalde ise sürücü belgesi tamamen iptal edilecek.

Yerlikaya, kırmızı ışık ihlalinin yalnızca bir trafik kuralı ihlali olmadığını vurgulayarak, bunun doğrudan vatandaşların hayatını tehlikeye atan bir davranış olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara çağrı: Bildirin

Trafik ışıklarının herkesin güvenliği için var olduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, bu tür kural tanımaz davranışlarla karşılaşılması halinde vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirmesini istedi. Yerlikaya, trafik güvenliği konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, “Biz gereğini yaparız” mesajını yineledi.