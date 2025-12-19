İlk yangın, Andırın ilçesine bağlı Boztopraklı Mahallesinde bulunan bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı ve etkili müdahaleleriyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bir diğer yangın ise Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesinde meydana geldi. Metruk bir binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Her iki olayda da can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evlerde maddi hasar meydana geldi. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.