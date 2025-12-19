Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında, tıra arkadan çarpan otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, itfaiye ekipleri yaralıyı kurtarmak için zamanla yarıştı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Onikişubat ilçesine bağlı Kılavuzlu Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil büyük hasar alırken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, titiz bir çalışmayla araç içerisinde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.