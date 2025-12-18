Gerçekleştirilen buluşmaya Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başta olmak üzere kent protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal yapının güçlenmesindeki önemi vurgulanırken; gönüllülük temelli çalışmalar, sosyal dayanışmanın artırılması ve şehirlerin ortak akıl anlayışıyla yönetilmesi gibi başlıklar ele alındı.

Katılımcılar, STK’ların özellikle yerel düzeyde vatandaşlarla kurumlar arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğüne dikkat çekti. Buluşmanın, sivil toplum ile kamu kurumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.